Bundesliga: Bayern esagerato, Dortmund ancora ko

19:05 - Ennesima prova di forza del Bayern Monaco che vince 4-0 sul campo dell'Augsburg (doppietta di Robben) e centra la sesta vittoria di fila in Bundesliga portandosi momentaneamente a +10 sul Wolfsburg. Cade ancora il Borussia Dortmund, sconfitto 1-0 a Berlino dall'Hertha: per i gialloneri di Klopp, in piena zona retrocessione, è la nona sconfitta in 15 giornate. Inattesa battuta d'arresto dello Schalke di Di Matteo, piegato 2-1 in casa dal Colonia.

Contro la corazzata Bayern , la resistenza dell’Augsburg dura 45 minuti. Poi, a inizio ripresa, la squadra di Guardiola si scatena e segna quattro gol in 13 minuti. Ad aprire le danze al 58’ è Benatia, a segno con un colpo di testa su punizione battuta magistralmente da Ribery. Per il 27enne difensore marocchino ex Roma è la prima rete con la maglia dei bavaresi. Due minuti dopo arriva il raddoppio: a firmarlo è Robben con un delizioso sinistro a giro dal limite. Al 68’ c’è gloria anche per Lewandowski, a segno con un destro secco su assist di Schweinsteiger, poi Robben al 71’ fa poker con un’azione personale conclusa con tocco da biliardo nell’angolino.

Chi in Bundesliga continua a deludere è il Borussia Dortmund, battuto 1-0 a Berlino dall’Hertha. Il gol che stende i gialloneri arriva al 40’ e porta la firma di Schieber che resiste a Hummels, mette a sedere Kehl con una finta e trafigge Langerak. A secco Immobile, schierato titolare da Klopp.

Passo falso dello Schalke 04 di Di Matteo che, fresco di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, perde 2-1 in casa contro il Colonia: gli ospiti si portano sul 2-0 con Ujah (47’) e Lehmann (rigore al 67’), allo Schalke non basta la rete di Sane all’85’. Completano il quadro di giornata due pareggi: lo spettacolare 3-3 tra Werder Brema e Hannover e lo scialbo 0-0 tra Friburgo e Amburgo.