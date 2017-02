Bundesliga: Bayern corsaro, tonfo Lipsia

Svolta importante nella 20esima giornata in Bundesliga. Il Bayern Monaco di Ancelotti vince 2-0 sul campo dell'Ingolstadt grazie ai gol di Vidal e Robben oltre il 90' e vola a +7 sull'RB Lipsia, a sorpresa sconfitto 3-0 in casa dall'Amburgo, squadra che esce dalla zona retrocessione. Crolla anche il Borussia Dortmund, superato 2-1 in trasferta dal Darmstadt. Ko, 3-0 a Leverkusen, anche l'Eintracht Francoforte terzo della classe.