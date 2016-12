Bundesliga: Bayern corsaro, aggancio al Lipsia

Il Bayern Monaco soffre ma alla fine vince 3-1 sul campo del Mainz nell'anticipo della 13esima giornata di Bundesliga e aggancia momentaneamente il Lipsia in vetta alla classifica a quota 30 punti. La squadra di Ancelotti si trova in svantaggio al 4' per la rete di Cordoba ma pareggia subito all'8' con Lewandowski e al 21' sorpassa con la rete di Robben. Nel finale il polacco sigla il 3-1 e firma la quarta doppietta di fila in trasferta.

Il Bayern Monaco torna in vetta alla classifica della Bundesliga: i bavaresi superano 3-1 il Mainz nell'anticipo della 13esima giornata e agganciano a 30 punti la sorpresa Lipsia, impegnata sabato in casa contro lo Schalke 04. La serata della squadra di Carlo Ancelotti non inizia nel migliore dei modi perchè il Mainz, che schiera sulla corsia destra l'italiano Giulio Donati, trova il vantaggio al 4' col colombiano Cordoba che scappa in contropiede e realizza con un preciso destro in diagonale.



La reazione del Bayern è immediata e all'8' pareggia con Lewandowski che aggancia in area il filtrante di Robben e scavalca il portiere in uscita. Al 21' la squadra di Ancelotti va in vantaggio: cross da destra di Mueller, Lewandowski non trova la sfera ma alle sue spalle c'è tutto solo Robben che insacca di testa in tuffo per il 2-1. Nella ripresa i bavaresi sfiorano più volte il tris e lo trovano al 91' quando Lewandowski firma la doppietta personale con uno splendido destro su punizione dal limite. Il polacco sale a 9 reti in campionato.