Bundesliga: Bayern a valanga, Roma avvisata. Immobile segna ma perde ancora

20:51 - L'ottava giornata di Bundesliga è una festa per il Bayern, che travolge 6-0 il Werder Brema (doppiette per Lahm e Gotze) e conserva la vetta con +4 sul Borussia Moenchengladbach, che passa con un secco 3-0 sul campo dell'Hannover. Crisi nera per il Borussia Dortmund, alla quinta sconfitta in campionato: agli uomini di Klopp non basta la rete di Immobile, a Colonia vincono 2-1 i padroni di casa. Di Matteo non stecca all'esordio con lo Schalke.

All'Allianz Arena spettacolare prova di forza del Bayern, che si conferma padrone assoluto del campionato e spazza via un Werder Brema in crisi nera (ancora zero vittorie e ultimo posto in campionato a soli 4 punti): 6-0 con doppiette di Lahm e Goetze, a segno anche Xabi Alonso, al primo centro con la maglia dei bavaresi, e Thomas Muller su calcio di rigore. La squadra di Guardiola si trova ora a 20 punti in classifica, quattro in più rispetto a un Moenchengladbach vincitore 3-0 ad Hannover grazie alle reti di Kruse (2) e Xhaka. E martedì fa visita alla Roma in Champions.

Ottimo momento anche per Mainz (2-1 all'Augsburg) e Wolfsburg (2-1 a Friburgo), entrambi a 14 punti. Spettacolare il 3-3 di Stoccarda, con i padroni di casa che a fine primo tempo sono sotto 3-0 contro il Leverkusen e in 19 minuti piazzano una sensazionale rimonta. Completa il quadro un Borussia Dortmund allo sbando: la squadra di Klopp perde anche a Colonia, contro una formazione reduce da ben 3 sconfitte consecutive. Vogt porta in vantaggio i rossoneri al 40', Immobile pareggia al 48' con un destro preciso su assist di Reus ma al 74' Zoller fredda i gialloneri. Dortmund fermo a quota 7 e alla terza sconfitta consecutiva: per fortuna che mercoledì torna la Champions... Nel posticipo del sabato Di Matteo non stecca alla sua prima sulla panchina dello Schalke 04: vittoria per 2-0 sull'Hertha Berlino.