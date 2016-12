Bundesliga: Augsburg rimontato, il Dortmund torna a -5

La striscia positiva del Borussia Dortmund continua sul campo dell'Augsburg: i gialloneri, ancora imbattuti nel 2016, infilano il quindicesimo risultato utile consecutivo considerando tutte le competizioni. Non è stato facile per il Bayern a Colonia, non lo è stato neppure per i ragazzi di Tuchel ad Augusta: padroni di casa avanti al quarto d'ora, la difesa ospite si addormenta e Finnbogason sul secondo palo insacca il cross rasoterra di Caiuby. La reazione della seconda forza del campionato arriva poco prima dell'intervallo: Sahin riceve in area e scarica per l'accorrente Mkhitaryan che dal dischetto non può sbagliare. Al 69' il Borussia mette la freccia: Ramos arpiona la sfera e serve Castro che da centro area fa 2-1. Al 75' c'è tempo pure per il tris ospite: lo sigla Ramos dopo un miracoloso salvataggio di Manninger. Nell'altra gara di giornata esulta pure il Bayer Leverkusen che stende lo Stoccarda e acciuffa il M'Gladbach al quinto posto, a sole due lunghezze dal quarto che vale l'accesso alla prossima Champions.