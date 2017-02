Bundesliga: Ancelotti fa festa, Bayern esagerato

Carlo Ancelotti festeggia nel migliore dei modi le 1000 panchine in carriera: nella 22esima giornata di Bundesliga il suo Bayern Monaco travolge 8-0 l'Amburgo grazie alla tripletta di Lewandowski, alla doppietta di Coman e alle reti di Vidal, Alaba e Robben. I bavaresi restano in vetta con 53 punti, 5 in più del Lipsia che sconfigge 3-1 il Colonia. Terzo a quota 40 c’è il Dortmund, vincente 3-0 a Friburgo grazie ad una doppietta di Aubameyang.