Buffon scopre il difetto di Monaco: "Troppa euforia"

"Troppa euforia? Probabilmente sì, i fatti dicono che siamo una buona squadra, anzi un'ottima squadra quando in campo mettiamo determinate caratteristiche,tra cui l'intensità fisica,agonistica,la corsa. Se caliamo, facciamo fatica". A proposito del deficit di esperienza, Buffon è convinto che "sia importante, ma è anche vero che per far sì che uno maturi deve giocare anche queste partite e deve passare anche attraverso delusioni come questa.

"Io penso - prosegue Buffon nell'intervista- che essendo stata l'ultima convocazione prima del pre-Europeo qualche indicazione l'abbia data con le scelte che il ct ha fatto per questo ritiro. Dopo le partite con la Spagna e la Germania ci sono ulteriori motivi e ulteriori convinzioni per fare delle scelte.

"Contro la Germania si è palesata una differenza innanzi tutto di intensità, loro venivano da tre sconfitte, avevano il dentino avvelenato nei nostri confronti e qualche polemica che stava nascendo: noi probabilmente eravamo frastornati e appagati per la bella prova con la Spagna per cui credo che ogni tanto le sconfitte possano fare bene. Soprattutto, nel nostro caso non devono fuorviarci; le buone prove devono farci avere la consapevolezza di essere una buona squadra".