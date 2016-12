Buffon saluta Pirlo: "Ciao, amico. Hai reso possibile l'impossibile"

E' un saluto commosso quello che Gigi Buffon ha indirizzato ad Andrea Pirlo, dopo che il centrocampista ha ufficializzato l'addio alla Juventus. "Hanno scelto molti sostantivi per salutarti; io ne uso un'altra: amico", ha scritto Buffon. "In bocca al lupo e grazie per il nostro passato, per le ore spensierate, per le lacrime. E per avermi dimostrato che nel calcio qualcuno è in grado di rendere possibile ciò che appare impossibile".

IL MESSAGGIO"Hanno scelto molti sostantivi per salutarti e augurarti altre grandi vittorie; io vorrei utilizzarne uno che condensi al meglio una vita trascorsa insieme: amico. In bocca al lupo amico mio. In bocca al lupo per il tuo presente e per il tuo futuro. E grazie per il nostro passato. Grazie delle ore spensierate trascorse insieme. Grazie delle lacrime di gioia e di tristezza che abbiamo versato l'uno sulle spalle dell'altro. Grazie per avermi dimostrato che a volte nel calcio qualcuno è in grado di rendere possibile ciò che ai più appare impossibile. Un amico è la cosa più preziosa che chiunque possa avere, e la cosa migliore che chiunque possa essere. Certo della prima affermazione, spero e vivo per la seconda".