Buffon, record di imbattibilità più vicino: mancano 93'

Mancano la partita col Sassuolo e i primi minuti del derby con il Torino: eccolo qui, l'obiettivo personale di Gigi Buffon, per entrare nella storia. Se il portiere bianconero non prenderà gol nel match con i neroverdi di venerdì e nei primi 3 minuti del derby coi granata ( per convenzione non vengono infatti calcolati i minuti di recupero, ogni partita vale 90' ), allora si impossesserà del record di imbattibilità della Serie A , ora nella manone di Sebastiano Rossi , che non subì gol per 929' nella stagione 1993-1994 con il Milan. Buffon è ora a 836', davanti c'è anche Zoff a 903' (Juve, '72-'73).

Intanto con l'Atalanta Buffon è diventato il portiere meno battuto nella storia della A moderna, da quando cioè ci sono i tre punti, avendo superato quota 774' minuti, quelli dell'imbattibilità nel 2003-2004 di Pelizzoli con la Roma. Nella partita contro i bergamaschi Buffon ha superato in un solo colpo Pinato, appunto Pelizzoli e Da Pozzo.



Davanti a lui restano Dino Zoff e Sebastiano Rossi. Zoff non subì gol per 903' nel 1972-1973, dal 41' di Juventus-Fiorentina 2-1 (rete di Nello Saltutti, 9ª giornata) al 44' di Milan-Juventus 2-2 (rete di Gianni Rivera su rigore, 19ª giornata).



Ma il recordman è Sebastiano Rossi, che difese i pali del Milan senza prendere gol per 929' nel 1993-1994, stagione nella quale i rossoneri vinsero il campionato davanti alla Juve, subendo 15 gol in 34 partite. Rossi non subì gol dal 37' di Milan-Cagliari 2-1 (rete di Matteo Villa, 16ª giornata) al 66' di Milan-Foggia 2-1 (rete di Igor Kolyvanov, 25ª giornata). Tra la 17ª e la 18ª giornata si recuperò la 15ª giornata (Udinese-Milan 0-0) rinviata per la concomitanza con la Coppa Intercontinentale.



Il record assoluto nel calcio mondiale appartiene a Geraldo Filho "Mazaròpi", portiere brasiliano del Vasco da Gama: dal 18 maggio 1977 al 7 settembre 1978 rimase imbattuto per venti partite, per un totale di 1.816 minuti.