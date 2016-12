Buffon, ode alla porta: "Avevo 12 anni quando ti ho voltato le spalle e da lì..."

"Avevo 12 anni quando ti ho voltato le spalle... Proprio nel giorno in cui ho smesso di guardarti in faccia però, ho cominciato ad amarti...". Comincia così la 'poesia d'amore' che Gigi Buffon ha dedicato alla porta che da tanti anni custodisce: l'ha postata sul proprio profilo Facebook il giorno dopo aver conquistato il nuovo record di imbattibilità in Serie A, battendo il precedente primato di Sebastiano Rossi, rimasto imbattuto nella stagione 1993-94 per 929 minuti. La Lega Calcio ha stabilito che il portiere della Juve ha allungato la sua striscia fino a 974 minuti: tanto è passato tra il gol subito da Cassano al 64' di Sampdoria-Juventus del 10 gennaio e quello al 3' della ripresa dell'attaccante del Torino su calcio di rigore.

La querelle sulla durata del primato (973 o 974 minuti) è formalmente chiusa da questa decisione della Lega Calcio. Anche se lo stesso Gigi Buffon, nella dedica poetica alla porta, ha postato in evidenza i 973 minuti. Un minuto in più, quello che gli ha conferito la Lega, che un domani, chissà, potrà fare la differenza per chi avrà mezzi e bravura per superare il primato di Buffon.