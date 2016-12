Buffon miglior portiere della storia della Champions

Non è certo un Pallone d'Oro, ma poco ci manca. Gigi Buffon è stato eletto miglior portiere della storia della Champions League . Il verdetto lo hanno sancito milioni di utenti sul profilo Twitter dell'Uefa dedicato al più prestigioso torneo per club d'Europa. Gigi ha battuto nettamente in finale Oliver Kahn con il 59% dei voti e prima è stato preferito a Neuer , Casillas , Lehman e Dudek . Un bel riconoscimento per il portiere della Juve, che quest'anno cercherà di mettere le mani sulla Champions.

Per gli utenti di Twitter, dunque, Buffon è il miglior portiere della storia della Coppa dalle grandi orecchie. Impari la battaglia con gli altri aspiranti al "trono". Gigi ha infatti battuto in serie tutti i grandi numeri 1 che ha trovato lungo il suo cammino.



Sul profilo Twitter della Champions, è andato infatti in scena una sorta di torneo a eliminazione tra i più grandi portieri di sempre. Nei quarti di finale, Buffon ha superato Casillas, Lehman e Dudek (39% dei voti). In Semifinale poi è toccato a Neuer cedere il passo all'estremo difensore bianconero (54% dei voti). In finale infine nemmeno Oliver Kahn è riuscito a tener testa a Gigi, che ha portato a casa il "titolo" di miglior portiere della storia della Champions. Un bel segnale a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2016/2017 del torneo.