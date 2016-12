Buffon: "Juve a vita, perché no?"

23:27 - Gigi Buffon tra passato e futuro: "Di errori ne ho commessi molti, ma non li rinnego, ho sempre pagato in prima persona, questo mi ha dato modo di crescere. Penso di essere stato un ribelle, ma credo che se ora a 37 anni avessi mantenuto quel carattere sarei un emerito cretino. Juve a vita? Ho avuto occasioni in cui potevo andare via, ma sono rimasto, il senso di appartenenza è un valore che emoziona. Bandiera come Totti e Del Piero? Perché no?"

Gigi Buffon è salito in cattedra allo 'Juventus Stadium' parlando ai manager della Randstad, multinazionale specializzata nel lavoro interinale e nelle risorse umane, sponsor del club bianconero. Tema dell'incontro "il talento e come gestirlo". "Il talento è un insieme di doti donate da Madre Natura, ma se non viene supportato con testa, perseveranza, abnegazione, il rischio è di essere un campione inespresso o un talento effimero". Poi il ricordo del suo esordio in A, a 17 anni, in Parma-Milan: "Feci davvero una grande partita, fu sicuramente un azzardo del mister Scala e della società farmi giocare, ma ci misi del mio". Da li' ebbe inizio la sua strepitosa carriera. "Per rimanere e durare a certi livelli bisogna fare sacrifici e rinunce. Dopo i 30 anni ho aumentato l'attenzione al dettaglio e la cura del mio fisico. Ho affrontato anche dei periodi bui, un buco nero dell'anima, ma per fortuna ne sono uscito. Cosa mi ha aiutato? Le droghe... Ovviamente sto scherzando... Oggi mi sento molto forte, molto sereno. Difficilmente giudico qualcuno ma mi piace molto giudicare me stesso".