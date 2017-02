Buffon incorona Donnarumma: "Auguri, hai le qualità per segnare un'epoca"

Gigi Buffon è stato uno dei primi a muoversi, attraverso un video messaggio, elogiando il numero 1 del Milan, considerandolo ancora una volta come il suo erede designato: "Ciao Gigio, sono Gigi Buffon e ti faccio tantissimo auguri di compleanno. E' speciale, entri nel mondo dei grandi da grande quale sei. Goditi la tua età, capirai che il mondo dei grandi è un mondo difficile, ma hai tutte le qualità, tecniche come portiere e morali come persona e ragazzo per crearti uno spazio importante, per essere felice e per segnare un'epoca".



Tra i tanti messaggi d'affetto anche quello di Nelson Dida, ex portiere del Milan campione d'Europa nel 2002-03 e nel 2006-07: "Buon compleanno grande Gigio, ti auguro tantissima gloria nella tua vita personale e sportiva, che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni dentro e fuori dal campo, spero tu possa farlo nel Milan perchè questo club ha bisogno di te, della tua forza e della tua voglia di vincere. Gigio è un ragazzo con una grande personalità, umile e serio, ha una famiglia di spessore alle spalle e questo spesso fa la differenza. Senza contare la qualità tecnica abbinata a una grande agilità nonostante la sua altezza: di portieri così ne ho visti davvero pochi". Sempre un ex rossonero come Marco Amelia: "L’augurio che mi sento di fare a Gigio è quello che possa fare una carriera di altissimo livello, nella quale crescere e migliorarsi sempre avendo come obiettivo quello di diventare il top al Mondo nel ruolo. Ovviamente gli auguro anche di vincere trofei, che danno sempre grandi soddisfazioni, in particolare il Mondiale come è capitato anche a me. Gigio ha tutto per essere il presente ed il futuro, non solo del Milan, ma anche della Nazionale. Buffon ha già pronto il suo erede, anche se deve ancora crescere tanto. Ma Donnarumma ha una testa incredibile, un’umiltà fuori dal comune nonostante le notorietà acquisita in così poco tempo".



Tra i grandi portieri che hanno voluto far arrivare il loro messaggio d'auguri a Donnarumma attraverso Tuttosport, c'è anche Gianluca Pagliuca: "Gli auguro di continuare a cresce. E’ l’erede designato di Buffon, ma nella sua testa non deve mai pensare di essere arrivato perchè può ancora migliorare tanto. Pur avendo solo 18 anni è molto maturo, si vede che ha un carattere ben saldo. Catapultato in una nuova realtà, ha subito mostrato un’incredibile professionalità. E’ un portiere molto forte, ma deve restare assolutamente umile, con i piedi per terra: sfondare è sicuramente difficile, ma lo è ancor più restare ad alti livelli, però lui mi sembra che abbia l’atteggiamento giusto e una famiglia vicina che lo sa proteggere dalle difficolta di questo ambiente". Così come l'ex interista, Francesco Toldo: "Innanzitutto gli auguro di rimanere così semplice, di vivere la normalità della sua età, al di là della popolarità che gli è arrivata diventando il portiere titolare del Milan. Gli dico di continuare a godersi i momenti belli con la famiglia. Dopodichè il futuro è tutto nelle sue mani. Ho avuto la fortuna di allenarlo un paio di volte ero preparato delle nazionali giovanili, l’Under 21 e l’Under 20: lui era stato chiamato dall’Under 16 e mi colpirono la sua straordinaria fisicità, la sua voglia di lavorare sodo senza paura, ma sopratutto la sua umiltà. Con questa attitudine andrà molto lontano".