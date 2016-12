Buffon: "Ho intenzioni bellicose... Mi sopporterete a lungo"

Le parole del portiere e capitano azzurro: "Da qui all'Europeo mi aspetto un percorso di crescita da concludere all'Europeo di Francia, appunto, senza rimpianti. Il che non significa vincere l'Europeo, ma arrivare in fondo senza aver lasciato niente per strada, dando tutto quello che abbiamo dentro".

Il futuro di Buffon: "Ho una certa età, è vero. Ma sono ancora molto bellicoso. Fino a dove arriverò non lo so adesso. Fino a quando scenderò in campo con certe motivazioni, con la voglia che mi sento addosso, fino a quando avrò certe risposte fisiche e di emozioni, andrò avanti. Non mi pongo un limite, oggi. In caso contrario, farò in fretta a salutare tutti".

Il ct Conte visto da lui. "Parlare di Conte, per me, è facile e anche no. Sono stato a lungo suo compagno, lui è sempre stato molto più vecchio di me... Tanto tempo assieme, poi l'ho avito come allenatore, ora come ct. Ci sono tante cose che si possono dire di lui, e sono tute belle. Dire che è allenatore e motivatore e gran lavoratore può servire, ma è poco, non basta. Conte è tante cose, e la sintesi migliore è vedere le sue squadre: quando le prende, e come sono dopo uno o due mesi. Migliorate, rivoltate, cambiate, stravolte: per dire la squadra di Conte".