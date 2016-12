Buffon continua ad allenarsi a parte, ma contro la Croazia vuole esserci

Continua la preparazione in vista della gara di venerdì sera contro la Croazia a Spalato . Gigi Buffon si sta allenando a parte da quando è arrivato a Coverciano per un problema al gomito sinistro. Ma il capitano degli azzurri vuole esserci anche per prendersi la rivincita con Rakitic , che a Berlino aveva firmato il gol del vantaggio del Barcellona. Da parte sua, Antonio Conte si affida al tridente: al centro dubbio tra Pellé e Immobile.

Per Buffon la speranza è davvero l'ultima a morire. Quella in casa della Croazia è una gara fondamentale per la qualificazione a Euro 2016, che inizierà tra un anno esatto. Sarà un'occasione, per il portiere azzurro, di incontrare Rakitic, che a Berlino ha conquistato la Champions League con il Barcellona.

Nell'attesa di capire meglio se Buffon potrà recuperare, il ct Conte prova il tridente con Candreva ed El Shaarawy accanto a Pellé. ma attenzione a Immobile.