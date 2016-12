Buffon, complimenti a Ranieri: "Benvenuto in Europa Mister"

Dopo la matematica conquista del preliminare di Champions League, piovono i complimenti per Claudio Ranieri e il suo Leicester sempre più vicino alla conquista della Premier League. Anche Gigi Buffon, che è stato suo giocatore alla Juve dal 2007 al 2009, si è unito al coro. "Il Leicester non è più una favola, ora è realtà. Benvenuto in Europa mister Claudio Ranieri!" ha twittato il numero 1 bianconero.