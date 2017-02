Buffon: "Attenzione al Porto. Bonucci? Episodi normali in club di alto livello"

Gigi Buffon chiede massima concentrazione in vista della sfida di Champions all'Estádio do Dragão. "Siamo in un buon momento viste le ultime prestazioni - ha spiegato il capitano bianconero -. Ma siamo consapevoli dell'importanza della gara e del valore del Porto. Non sarà facile, ci dovremo guadagnare la qualificazione". Poi sul caso Bonucci: "Può capitare nelle squadre di alto livello, ma accetterà qualsiasi decisione di Allegri".