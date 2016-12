Buffon, amarcord social 20 anni dopo

Il 19 novembre 1995 Gigi Buffon esordiva in Serie A. A vent'anni di distanza il portiere della Juventus ha scelto il suo profilo Facebook per rivivere le emozioni del debutto col Parma. "Abbiamo preso la macchina del tempo e fatto un viaggio indietro di 20 anni esatti - si legge sul suo profilo -. Da oggi e per le prossime 72 ore in questa pagina saranno mostrati i post che avrebbe fatto il nostro Gianluigi tra il 17 e il 20 novembre 1995! Salite a bordo con noi e buon viaggio nel tempo!". Seguono poi una carrellata di immagini amarcord e messaggi scritti in prima persona come se tutto stesse accadendo adesso. Momenti indimenticabili, che Gigi ha voluto immortalare su Facebook e condividere con i suoi fan.