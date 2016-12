Buffon: "A 40 farò il ct, ma non degli azzurri"

Gigi Buffon e i suoi primi 40 anni. Piano, c'è ancora tempo: due stagioni da calciatore, l'Europeo in Francia e poi i Mondiali in Russia nel 2018 come ambizione azzurra. E un paio di campionati alla Juve, con la speranza che nel 2017 o nel 2018 ci stia pure una finale di Champions League. Da vincere. Onorando al massimo una carriera (personale) fantastica.



Poi c'è il futuro, che Buffon si diletta a dipingere coi toni che gli piacciono. Così nel giorni scorsi alla rivista francese So Foot ha detto che dopo i 40 anni (appunto) lui si vede ancora nel calcio, non come allenatore, ma come ct, "col bagaglio di esperienza che ho accumulato, mi sento pronto a fare una esperienza del genere".

Tradotto in maniera sbrigativa: Buffon si candida come ct azzurro nel 2018. E visto che siamo alle porte del dopo-Conte, di una panchina da offrire al prossimo ct (Donadoni sempre in pole), con la vocazione della Federcalcio che vorrebbe un ct di lunga scadenza e non mordi e fuggi, ecco che un Buffon che preme può portare ad alcune riflessioni immediate.

Ma poi nell'intervista di Buffon precisa che i primi passi da ct li vorrebbe fare all'estero, "penso agli Stati Uniti, oppure alla Cina". Dove l'hanno preceduto maestri e compagni come Marcello Lippi e Fabio Cannavaro e altri. Insomma: non ct azzurro, ma ct altrove, nell'attesa che la panchina della Nazionale italiana apra la porta della panchina. A lui, portiere.