Buffon, 150 volte azzurro. Da Mosca '97 pensando a Mosca 2018

Una leggenda. Gigi è così, una leggenda senza la pretesa di esserlo, semplice e diretto com'è lui, come è smepre stato. Diciotto anni con la maglia della Nazionale. E' lui la certezza di questa Italia. L'uomo a cui Conte si affida per guidare il gruppo verso gli Europei.

Gigi ha esordito in azzurro il 29 ottobre 1997 contro la Russia per la qualificazione al Mondiale di Francia '98. a Mosca: dentro al posto di Pagliuca, infortunatosi alla mezz'ora, in palio la qualificazoione poi ottenuta.

Da allora il portierone dell'Italia ne ha fatta di strada. In questi anni, infatti, ha conquistato la fiducia dei vari ct battendo la concorrenza di colleghi illustri come Toldo, De Sanctis, Pagliuca, Pellizzoli, Peruzzi, Viviano e ultimamente di Perin, Mirante, Sirigu, Padelli e Marchetti. Se sta bene, per Buffon non ci sono rivali. Mai in ballottaggio, quasi mai in discussione, Buffon del resto vanta un palmares da campione. Con la maglia azzurra ha vinto anche i Mondiali di Germania nel 2006, conquistandosi un posto nel cuore degli italiani.



Nessuno nel mondo ha mai toccato quota 200 presenze in nazionale e a 38 anni suonati forse nemmeno Gigi ce la farà. Di sicuro però punterà ancora più in alto. Il record dell'egiziano Ahmed Hassan (184) è lontano, ma l'amico Casillas (162) è alla portata e i mondiali russi del 2018 restano sempre nel mirino. Del resto, avendo cominciato a Mosca nel '97, è persino banale dirlo.