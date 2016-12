Bufera Sarri, il precedente con l'Empoli: "Calcio sport per froci"

Dopo le accuse di Mancini a Sarri post Napoli-Inter, spunta un altro episodio di accuse omofobe di cui si è reso protagonista il tecnico azzurro. Nel 2014 Sarri, allora all'Empoli, dopo una sconfitta per 1-0 a Varese disse in conferenza stampa: "Il calcio è diventato uno sport per froci". In seguito l'allenatore napoletano si scusò: "Non volevo offendere nessuno, non chiamatemi omofobo: non sono il tipo".