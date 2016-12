Bufera Pescara: sputi, calci e petardi contro Oddo e i giocatori

Doveva essere una serata di festa, ne è uscita una contestazione piuttosto pesante. Non sarà un Natale sereno in casa Pescara, penultimo in Serie A e ancora senza vittorie sul campo dopo sedici turni di campionato, che ha subito per la prima volta in stagione una durissima contestazione da parte degli ultras. In occasione della cena natalizia organizzata in città, Oddo e i giocatori sono stati fischiati e insultati per il rendimento in campionato e invitati a boicottare la festa visto l'inizio di stagione pessimo della squadra.



La massima tensione si è toccata all'arrivo dei giocatori con le auto di Memushaj e compagni, incolonnate all'ingresso del parcheggio del ristorante, prese di mira e accerchiate, con petardi, fumogeni, calci e pugni alla carrozzeria. Solo l'intervento della polizia ha obbligato gli ultras inferociti a disperdersi permettendo ai giocatori di parcheggiare in sicurezza. Il Pescara domenica ospiterà proprio davanti al pubblico di casa il Bologna. Il clima non sarà certo dei migliori.