Bufera d'Egitto su Messi, per quegli scarpini in tv

Un'intenzione nobile che però si è scontrata con l'intransigenza araba: l'errore di Messi è stato quello di mostrare le suole delle scarpe che il mondo arabo considera un indumento impuro, simbolo di sporcizia e di spregio, perché a contatto con la terra. Ovviamente Messi non era a conoscenza del significato del suo gesto ma tanto è bastato per scatenare una vera e propria baraonda via etere.

Molti telespettatori l'hanno presa male e sono volati gli insulti, specie via social. A cominciare dal portavoce della Federcalcio egiziana Azmy Megahed che ha detto senza mezzi termini che "la nostra povera gente non ha bisogno di Messi". Sotto accusa è finita anche la conduttrice, 'colpevole' di aver accettato la donazione: "Non c'è tempo per dormire. Lei avrebbe dovuto rifiutare questa donazione insignificante", ha twittato @awatifalqaisey.



A difendere il fuoriclasse argentino è stato l'ex giallorosso Hossam Mido, che ha spiegato come per un calciatore gli scarpini siano una cosa preziosa. Nella cultura araba mostrare le suole delle scarpe viene giudicato un gesto estremamente offensivo e l'espressione araba "colpire qualcuno con una scarpa" e' una offesa gravissima.