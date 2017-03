Bufera Arsenal, Wenger invitato a dimettersi. E Sanchez se la ride

Se già l'aria era pesante, ora il clima è davvero insopportabile. Il terzo 5-1 consecutivo in Champions patito dall'Arsenal dal Bayern Monaco (secondo di fila, bissato il risultato dell'andata) ha buttato benzina sul fuoco della contestazione dei tifosi Gunners contro Arsene Wenger, invitato a lasciare il club. "Wenger out!", gli striscioni in tutto l'Emirates. Al termine del match, intervistato da Premium Sport, il tecnico - alla domanda sull'invito dei tifosi a dimettersi - ha lasciato l'intervista, evidentemente stizzito: "Parlo solo della partita". E il Mirror non ha perso l'occasione per alimentare le polemiche, sbattendo in prima pagina la foto di Alexis Sanchez, in rotta con il club, mentre sorride in panchina nonostante la pesante sconfitta. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un'autentica bufera londinese.