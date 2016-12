Bruxelles, Maaroufi: "Non ho mai conosciuto El Bakraoui"

Ibrahim Maaroufi ha voluto fare chiarezza. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che Kalid El Bakraoui , terrorista protagonista degli attentati di Bruxelles , avesse usato la sua identità per affittare un appartamento a Charleroi. "Non ho mai incontrato El Bakraoui, non lo conoscevo e non sapevo che esistesse, poi una settimana fa ho visto come tutti che esisteva", ha dichiarato l'ex giocatore dell' Inter .

Ma non finisce qui. Dopo una serie di prestiti, nel 2014 era tornato in Italia e aveva firmato un contratto con la Paganese, squadra campana di Lega pro. Sabato scorso nella stessa provincia campana è stato arrestato Djamal Eddine Ouali, un algerino accusato di aver procurato dei documenti falsi agli attentatori di Bruxelles: potrebbe essere proprio questo il collegamento con il furto di identità di Maaroufi. "Se conosco Ouali? Tutte queste persone non le conosco", le sue parole a Sky.



"La prima volta - ha continuato Maaroufi - c'era scritto che a gennaio qualcuno aveva preso la mia identità per affittare un appartamento, sono andato subito alla polizia per chiedere quello che c'era. Mi hanno detto che non avevano niente e che se avessero avuto bisogno di me, sarebbe stato come testimone. Poi una settimana fa mi ha fermato la polizia per strada e mi hanno detto che sarebbe stato meglio se fossi andato ancora a chiarire questa cosa. Loro sanno che non c'entro niente, era solo per chiarire, per uscire da questa cosa. Venerdì mattina sono andato alla polizia, sono rimasto un'ora e mezza. Mi hanno detto 'tu non c'entri niente, è solo la tua identità che è stata utilizzata' ".