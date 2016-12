Brocchi: "Duro colpo, si è spenta la luce"

E adesso, il Sassuolo è a un punto. L'Europa League a rischio. E la partita di Verona una scena che non ti aspetti di un Milan così, disordinato e alla fine perdente. Per Brocchi, il sogno dell'1-0 sulla Sampdoria è diventato il mesto 0-0 col Carpi e il tonfo del Bentegodi. Otto giorni in discesa, tre, uno, poi zero punti. E adesso?

Ed ecco Brocchi ai microfoni di Premium Sport. "Sono io che rappresento questa squadra e mi assumo tutte le responsabilità. Oggi la squadra non ha fatto bene, è stata una partita male interpretata, è arrivata una sconfitta che ci fa male e che ci dice che dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare".



"Oggi si è spenta la luce non appena si sono create difficoltà. Bisogna fare in modo che questo interruttore non si spenga mai, e tocca a me far riaccendere questa luce fin da domani. Nei momenti difficili, abbiamo difficoltà a giocare insieme e così non sei squadra, vai incontro a brutte prestazioni. Devo aiutare la squadra a reagire, a venir fuori da questo momento. Lo sapete come sono fatto, sono io il responsabile".

"C'è una grande delusione, bisogna rialzare la testa, incassare il colpo che è stato duro e pensare ai prossimi giorni, come venire fuori da queste difficoltà. Rispetto alla gara col Carpi si è fatto un passo indietro, la squadra si è disunita, e quando è così si fa il doppio della fatica e non si crea più niente di importante. La squadra deve essere un pezzo unico, per superare i momenti complicati. Altrimenti gli avversari prendono fiducia e si va sotto".