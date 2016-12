1 ottobre 2014 Brehme in miseria: per pagare i debiti finisce a pulire i bagni Guai finanziari per l'ex interista: per risolvere i suoi problemi potrebbe lavorare in un'impresa di pulizie Tweet google 0 Invia ad un amico

18:38 - Campione d'Italia e del Mondo. Capace di giocare di destro come di sinistro senza la minima differenza. Protagonista nell'Inter dei Record targata Trapattoni come nella Germania guidata da Beckenbauer. Indimenticato da tutti i tifosi nerazzurri e soprattutto da quelli tedeschi - e pure da quelli argentini - per il rigore che all'Olimpico, nel 1990, regalò la terza stella alla Germania. Ma oggi Andreas Brehme, uno dei più grandi terzini sinistri della storia del calcio, sta attraversando un momento veramente delicato. Sommerso dai debiti, che ammontano circa a 250mila euro, sta cercando aiuto anche attraverso le sue conoscenze nel mondo del calcio per evitare di perdere anche la casa su cui grava un'ipoteca. Beckenbauer giorni fa rivolse un appello per aiutarlo: "Abbiamo la responsabilità di cercare di portarlo fuori da questa situazione, ha dato molto al calcio tedesco, regalando il titolo di campioni del mondo al Paese. Il calcio tedesco ora deve ringraziarlo aiutandolo". La richiesta è stata recepita da Olivier Straube, un vecchio compagno di squadra di Brehme: «Siamo disposti ad assumere Andreas nella nostra impresa di pulizia di bagni e sanitari. Si renderà conto di cosa significhi il vero lavoro e la vera vita. Gli servirà per migliorare la sua immagine. Questo per me è aiutarlo». Ora, in attesa del processo che lo aspetta a dicembre, la palla passa all'ex interista...