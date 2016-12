Brasileirao: Corinthians campione, sesto titolo della sua storia

Con tre giornate d'anticipo il Corinthians può festeggiare la conquista del sesto campionato Brasileirao della sua storia, dopo quelli vinti nel 1990, 1998, 1999, 2005 e 2011. Al Timao è bastato il pareggio in rimonta per 1-1 col Vasco da Gama (Vagner Love ha risposto a Julio Cesar) e la contemporanea sconfitta per 4-2 dell'Atletico Mineiro sul campo del San Paolo per poter brindare alla matematica certezza del titolo.



Il Corinthians può vantare anche la miglior difesa (27 gol subiti) e il miglior attacco (64) della competizione. Nulla da fare per gli 'Alvinegro', battuti al Morumbì dalla Tricolor di Alexandre Pato, fischiato dal pubblico amico nel giorno della sua 100esima presenza e sostituito al 65' al termine di una prova non certo brillante.



Grande protagonista del trionfo del Timao è senza dubbio il tecnico Adenor Leonardo Bachi, conosciuto come Tite, che è diventato il più vincente della storia del club con sei titoli conquistati dal 2011 a oggi (in due esperienze distinte): due campionati, una Recopa Sudamericana, una Libertadores e un Mondiale per club. In Brasile già si vocifera di un Tite futuro commissario tecnico della Nazionale verdeoro nel dopo Dunga.