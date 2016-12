Brasile: si aggravano le condizioni di Pelè

10:55 - Il mondo del calcio resta in ansia per Pelè. Dal Brasile arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di 'O Rei', ricoverato da lunedì a San Paolo per un'infezione alle vie urinarie. "Il paziente presenta un miglioramento delle sue condizioni ma seguirà le cure nell'Unità di terapia intensiva. Al momento è sottoposto a dialisi renale, senza necessità di altre terapie", si legge nel bollettino medico dell'ospedale Albert Einstein.

Lui, però ha cercato di rassicurare tutti. "Per fortuna non c'è nessun problema serio, non sono in terapia intensiva, ho solo bisogno di riposo. Sono grato del vostro sostegno, guardo avanti e passerò le vacanze con la mia famiglia", ha scritto su Twitter. Il tre volte campione del mondo era stato ricoverato d'urgenza per la prima volta nello stesso ospedale il 12 novembre a causa di un dolore addominale: 'O Rei' era atteso a un evento al Museu Pelè per la presentazione di un libro, ma a tre ore dall'inizio è stato annullato tutto. Dopo la rimozione dei calcoli renali, Pelè è stato dimesso il giorno 15. Una volta lasciato l'ospedale, l'ex campione brasiliano, 74 anni, aveva fatto sapere che avrebbe trascorso una breve convalescenza nella sua casa di Santos. Ma lunedì si è reso necessario un nuovo ricovero a causa di un'infezione alle vie urinarie. Josè 'Pepito' Fornos, amico e collaboratore di vecchia data di Pelè, ha tuttavia garantito che "sta reagendo bene alle nuove cure ma non si sa ancora quando sarà dimesso dall'ospedale".



