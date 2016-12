Lezione del Brasile che inguaia l' Argentina . Al Mineirao i verdeoro hanno cancellato il 7-1 subito con la Germania battendo 3-0 gli storici rivali in un match del girone sudamericano di qualificazione a Russia 2018. Partita senza storia con i padroni di casa che sono passati in vantaggio al 24' con Coutinho e hanno chiuso il primo tempo col 2-0 di Neymar . Nella ripresa il tris di Paulinho. Male Messi e Higuain in campo per tutti i 90 minuti.

Convincente riscatto del Brasile nello stadio Minerao di Belo Horizonte, a due anni e mezzo di distanza dal terribile 1-7 inflitto ai Mondiali dalla Germania: la 'Selecao' ha travolto per 3-0 la nazionale rivale di sempre, quell'irriconoscibile Argentina che ora rischia di non presentarsi alla prossima Coppa del mondo.



Nell'11/a giornata del girone sudamericano di qualificazioni in vista di Russia 2018 è trionfo anche per il tecnico verde-oro, Tite, al suo quinto successo consecutivo da quando ha preso il posto di Dunga. Nell'atteso duello tra Neymar e Messi l'ha invece spuntata il fuoriclasse brasiliano, autore anche di un bel gol al 45' del primo tempo.



Il team di casa schiera un 4-5-1, mentre gli ospiti optano per un 4-3-3. La partita inizia subito nervosa, e Fernandinho, cui spetta il difficile compito di marcare Messi, rimedia un giallo dopo appena cinque minuti. L'Argentina sembra dettare il ritmo del gioco, con Perez in gran spolvero. Al 23' è infatti degli 'hermanos' la prima occasione da gol: bomba di Biglia da fuori area, sulla quale però Alisson interviene sicuro. La risposta del Brasile non si fa attendere e un minuto dopo la squadra passa in vantaggio con Philippe Coutinho, che sferra un destro all'incrocio dei pali dal limite dell'area. La gara si fa sempre più movimentata e divertente. Al 36' l'Albiceleste protesta per un sospetto fallo di mano di Neymar, schierato in barriera, su punizione di Messi. Ed è proprio Neymar a siglare il 2-0 al 45' con un rasoterra nell'angolino della porta difesa da Sergio Romero su passaggio filtrante di Gabriel Jesus. I pochi tifosi argentini presenti restano ammutoliti al fischio dei primi 45 minuti.



Nella ripresa Bauza si gioca il tutto per tutto schierando un altro attaccante: Aguero al posto di Perez, nel tentativo di ottenere un gioco più offensivo. Ma e' ancora una volta la 'Selecao' a trovare più spazi: al 13' Paulinho viene servito da Renato Augusto e realizza la terza e ultima rete.



Il Brasile si mantiene così in testa alla classifica del proprio girone, preparandosi ad affrontare il Perù, martedì prossimo, con estrema serenità. Sempre piu' complicata invece la situazione dell'Argentina: sesta nella classifica del girone, e' attualmente fuori dalla zona qualificazione. Nel prossimo impegno, in casa, contro la Colombia una vittoria sara' dunque imprescindibile.