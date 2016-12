Brasile, shock in campo: frattura cranica per Alecsandro

19:10 - Infortunio shock in campo per Alecsandro durante una partita della Coppa del Brasile. L'attaccante del Flamengo ha subito il parziale sfondamento del cranio dopo un violento scontro di testa con il difensore dell'America-RN, Cleber. Il giocatore è uscito dal terreno di gioco con le le sue gambe, ma è stato subito portato all'ospedale Barra D'or, dove verrà operato. "C'e' stata una frattura dell'osso frontale, ma non della parte posteriore", ha spiegato il chirurgo Augusto Cesar Lima

ALECSANDRO, CRANIO FRATTURATO: IL VIDEO