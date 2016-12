Brasile, Rivaldo torna in campo a 43 anni

A 15 mesi dall'addio al calcio (15 marzo 2014), Rivaldo ci ripensa e annuncia sul suo profilo Instagram l'intenzione di tornare in campo a 43 anni. L'ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha deciso di vestire nuovamente la maglia del Mogi Mirim EC, club di Serie B brasiliana di cui è presidente e in cui milita il figlio Rivaldinho. L'idea è quella di allenarsi con la squadra e, se in condizione, di giocare qualche partita.

Senza campo proprio non riesce a stare l'ex Pallone d'oro, classe 1972. Una voglia irrefrenabile che ha pervaso tutta la sua carriera. Non si spiegherebbero altrimenti le scelte di Rivaldo di giocare persino in Uzbekistan (in questo caso il Bunyodkor lo ha convinto ricoprendolo d'oro) e in Angola.

Su Instagram l'annuncio dell'ennesimo ritorno in campo, anche se non è certo se effettivamente giocherà qualche partita oppure si allenerà soltanto. "Dopo averci pensato molto e analizzato tutti i pro ei contro, ho deciso di entrare a far parte dellla rosa del Mogi Mirim CE che sta giocando nella Serie B brasiliana. Questo non significa che ho intenzione di giocare, se non altro perché mi sono fermato per un po 'per gestire il club. 15 mesi fa ho smesso di giocare e il ginocchio ora va bene, posso anche aiutare la squadra in alcune partite, ma saranno gli allenamento che mi aiuteranno a decidere se giocare o meno".