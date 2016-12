Brasile, Pelé sta meglio: suona per ringraziare i tifosi

12:42 - Pelé sta meglio e presto potrebbe tornare a casa. Per ringraziare i tifosi che da tutto il mondo lo hanno sostenuto, O'Rey ha imbracciato la chitarra e cantato alcune strofe circondato dai suoi familiari che sono con lui nella clinica Albert Einstein di San Paolo. "Approfitto di questa occasione per ringraziare voi tutti che, da ogni parte del mondo, vi siete preoccupati per me" il messaggio che Pelé ha inviato a tutti anche in lingua inglese.