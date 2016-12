Brasile, Pelè di nuovo in ospedale

15:42 - Nuovo ricovero per Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelè. Secondo un bollettino medico, l'ex calciatore brasiliano, che ha da poco compiuto 74 anni, è tornato in ospedale per una valutazione medica e un controllo dopo l'intervento subito due settimane fa quando O Rei si era fatto rimuovere i calcoli renali. Il campione, che ha accusato un'infezione urinaria, sarà tenuto sotto osservazione per qualche giorno.

Il tre volte campione del mondo era stato ricoverato nello stesso ospedale il 12 novembre, a causa di un dolore addominale. Dopo la rimozione dei calcoli renali, era stato dimesso il 15.