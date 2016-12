Brasile, Neymar condannato a pagare una multa di 47 mln per evasione fiscale

Guai in vista per Neymar. Il fuoriclasse del Barcellona e della Seleçao è stato dichiarato colpevole di frode ed evasione fiscale dal tribunale amministrativo di Rio de Janeiro per aver occultato dei compensi ricevuti, tra il 2011 e il 2013, dal Santos, suo ex club, dalla Nike e dall'Adidas. Il brasiliano dovrà pagare una multa pari a 189 milioni di reais, circa 47 mln di euro, già bloccati dai suoi conti all'inizio delle indagini.