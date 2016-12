Brasile: Kakà pre-convocato per la Coppa America

Ci sono anche tre giocatori che militano nella Serie A fra i 40 pre-convocati del Brasile per la Coppa America del Centenario in programma dal 3 al 26 giugno negli Stati Uniti. Nell'elenco diramato dal ct Carlos Dunga, che verrà ridotto a 23 nomi già la prossima settimana, spicca l'assenza annunciata di Neymar. L'asso del Barcellona, in accordo con la Federazione, disputerà soltanto le Olimpiadi di Rio. I tre 'italiani' convocati sono lo juventino Alex Sandro, l'interista Joao Miranda e il laziale Felipe Anderson. Diverse anche le esclusioni eccellenti, in particolare quelle di David Luiz e Thiago Silva del Paris Saint Germain. Da segnalare, invece, la presenza nella lista dell'ex milanista Kakà.