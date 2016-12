Brasile, il Recife ingaggia le mamme degli ultras come addette alla sicurezza

14:49 - Per sconfiggere il cancro della violenza negli stadi, una curiosa iniziativa arriva dal Brasile. Il Recife, club della massima divisione brasiliana, ha ingaggiato per l'attesissimo match contro il Nautico 30 madri degli ultras come addette alla sicurezza. Le signore, che hano ricevuto adeguato addestramento, hanno pattugliato il perimetro del campo di gioco indossando un giubbotto arancione con la scritta "Mamme sicurezza".

"L'idea era quella di sensibilizzare i tifosi più esagitati e contribuire a mantenere la calma negli stadi - ha spiegato Aryth Fortes, vice presidente di Ogilvy, l'azienda che ha avuto la curiosa idea - Alla fine della giornata, nessuno vuole combattere con una madre, tanto meno con la propria".



Per la cronaca il match è finito 1-0 per i padroni di casa e all'Arena Pernambuco non si sono registrati incidenti, evento purtroppo abbastanza raro nel calcio sudamericano.