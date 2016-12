Brasile, il Guarani acquista Cr7. Ma c'è il trucco...

Che Cristiano Ronaldo potesse lasciare il Real Madrid non era notizia nuova, ma che finisse in seconda divisione brasiliana... L'Fc Guarani ha infatti annunciato CR7 ma è solo il soprannome con cui dal 2011 è conosciuto Flávio Augusto do Nascimento (o Flavio Caça Rato). L'attaccante brasiliano 29enne ha anche ricevuto in dono dal presidente la maglia personalizzata: davanti gli undici (!) sponsor, dietro "CR 7".