Brasile, il ct Dunga convoca Kakà al posto di Coutinho

Un mese dopo, riecco Kakà. Il Brasile riabbraccia il trequartista ex Milan in vista delle gare contro Cile (venerdì 9) e Venezuela (14 ottobre) valide per un posto ai prossimi Mondiali in Russia nel 2018. Una convocazione ufficializzata nella notte dalla Federcalcio verdeoro, decisa dal ct Dunga dopo l'infortunio rimediato da Philippe Coutinho nell'ultima gara di Premier con la maglia del Liverpool.

UN MESE DOPOKakà riassapora il gusto della Nazionale esattamente un mese dopo l'ultima apparizione. Lo scorso 5 settembre entrò in campo nella ripresa in occasione dell'amichevole vinta per 1-0 contro il Costa Rica alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey. Sbarcato nella MLS nell'estate del 2014, le ottime prestazioni sfoderate nel campionato in corso con la maglia dell'Orlando City (per lui 10 gol in 23 presenze stagionali) hanno attirato l'attenzione del Commissario Tecnico carioca. Che ha pensato bene di farlo rientrare in pianta stabile nel giro dei convocati. Con la speranza di rivedere, in caso di necessità, un Kakà decisivo come ai tempi del Mondiale nippo-coreano vinto nel 2002 o delle due Confederations Cup alzate al cielo nel 2005 e nel 2009.