Brasile, i convocati di Dunga: Miranda unico "italiano", out Thiago Silva e Neymar

Dunga tiene ancora fuori Thiago Silva per i match di qualificazione ai mondiali 2018 contro Cile e Venezuela di ottobre. Out anche Neymar in seguito alla squalifica rimediata in Coppa America. La lista completa: Jefferson, Marcelo, Alisson, David Luiz, Marquinhos, Miranda, Gil, Fabinho, Rafinha, Filipe Luis, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias, Renato Augusto, Lucas Lima, Coutinho, Willian, Douglas Costa, Lucas Moura, Oscar, Firmino, Hulk.