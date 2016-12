Brasile, giocatore morso dal cane-invasore. Poi segna un gran gol

16:16 - Nuova invasione di campo canina in Sud America. Dopo il tenero cucciolo di Belgrano-Quilmes, questa volta è successo durante la partita di Coppa regionale San Paolo Rs-Farroupilha, nello stato brasiliano Rio Grande do Sul. Il centrocampista di casa Eduardo Mandai, in arte Dudu, ha preso l'impaurito cagnolino in braccio e lo ha portato fuori rimediando un morso. Un morso fortunato, però, visto che lo stesso Dudu ha deciso il match con un gran sinistro...