Brasile, già finita l'avventura di Falcao all'Internacional

E' durata soltanto cinque partite, senza nemmeno una vittoria, la terza parentesi di Paulo Roberto Falcao alla guida dell' Internacional di Porto Alegre. L'ex centrocampista della Roma è infatti stato sollevato dall’incarico dal presidente Vitorio Piffero all'indomani del 2-2 contro la Fluminense . Nel comunicato ufficiale della cosietà brasiliana si parla di rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2017.

Per Falcao - due sconfitte e tre pareggi il suo magro bottino - era la terza esperienza sulla panchina dell'Internacional dopo la prima nel '93 e la più recente nel 2011, quando vinse il titolo gaucho prima di essere esonerato per l'eliminazione negli ottavi della Libertadores e una serie di sconfitte nel campionato brasiliano. Con l'Internacional Falcao, che aveva preso il 13 luglio scorso il posto di Argel Fucks, aveva vinto da giocatore per tre volte il Brasileirao.