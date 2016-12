Brasile, Dunga provoca l'Argentina col gesto della sniffata

11:34 - La prima delle due amichevoli fra Brasile e Argentina, in Cina, ha aperto una nuova polemica fra le due nazionali. Il ct verdeoro Dunga ha provocato con il gesto della sniffata la panchina albiceleste, alludendo al vecchio vizio di Maradona: "Tu sei uguale, tu sei uguale" ha detto urlato dall'area tecnica. Il Tata Martino ha reagito a gesti, mentre il suo vice Pautasso è passato agli insulti. Dunga, dopo il match, ha spiegato il destinatario della provocazione: il massaggiatore avversario. "Fa sempre casino. Nel calcio, nel basket, nel volley. Lui non è nessuno ma vi assicuro che quando ci sono delle liti lui è sempre presente. Vuole un minuto di gloria. Non ho nulla contro il suo ruolo, ma se c'è lui ci sono liti". GUARDA IL VIDEO