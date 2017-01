Brasile-Colombia: 360mila euro per la Chape

Allo stadio Nilton di Rio de Janeiro, Brasile e Colombia si sono sfidate in amichevole per la Chapecoense. Il ricavato della sfida, circa 360mila euro, è stato girato alla sfortunata società brasiliana, costretta a ripartire dopo la tragedia aerea che ne ha decimato staff e giocatori. Presenti all'evento oltre ai 19mila degli spalti, anche i giocatori sopravvissuti Jackson Follman, Neto e Alan Ruschel, e il giornalista Rafael Henzel, scesi in campo prima della sfida tra abbracci e commozione. La sfida è finita 1-0 per la Seleçao in versione sperimentale, con la rete decisiva di Dudu.