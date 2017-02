Brasile, che taglio per Felipe Melo: 13 punti di sutura

Sul fatto che sia un combattente non ci sono dubbi. E il post sui social lo conferma: l'ex centrocampista di Juve, Inter e Galatasaray più che per la sua ferita sembrava non darsi pace per il ko sul campo della sua squadra: nal campionato paulista, infatti, il Palmeiras è stato sconfitto sul campo del Corinthians in una sfida sempre molto sentita e finita 1-0 per i padroni di casa, rimasti anche in 10, grazie alla rete di Jo.