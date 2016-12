Brasile, che sfortuna: dopo Kakà, out anche Luiz Gustavo

Il Brasile continua a perdere pezzi. Questa volta si fa male Kakà , che proprio una settimana fa era stato convocato da Dunga al posto di Douglas Costa . L'ex giocatore del Milan salterà la C oppa America per un problema al bicipite femorale che lo costringerà a stare fermo per almeno 20 giorni. Ad annunciare ufficialmente il forfait di Kakà è stato Gilmar Rinaldi , coordinatore delle Nazionali verdeoro. Al suo posto ci sarà Ganso del San Paolo.

"Ha avvertito un fastidio in allenamento e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione per cui dovrà stare fermo venti giorni", le sue parole. Kakà gioca nell'Orlando City, club della MLS con cui in questa stagione ha disputato 24 partite, fra campionato e coppa, segnando 11 reti. Come se non bastasse, ecco il forfait anche di Luiz Gustavo. Dopo aver postato sui social una riflessione sulla vita di Albert Einstein, il centrocampista ha chiesto di essere esonerato dall'impegno del torneo continentale per via di seri problemi familiari. La sua richiesta è stata accolta dal ct Dunga e dagli altri membri dello staff tecnico-dirigenziale e al suo posto è stato chiamato Walace del Gremio. In totale sono 6 le rinunce forzate di giocatori inizialmente convocati.