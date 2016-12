Brasile, Adriano nei guai per droga

11:47 - Guai e anche molto grossi per Adriano. L'attaccante è stato denunciato dal pubblico ministero dello stato di Rio De Janeiro per associazione finalizzata al traffico di droga, falsificazione di documenti e traffico di droga e rischia 25 anni di carcere (fino a 15 anni il primo capo d'imputazione, fino a 10 il secondo). Per il brasiliano, che è in trattativa col Le Havre, non c'è pace e questa nuova accusa potrebbe costargli il ritorno sui campi.

Per ora, comunque, al giocatore ex Inter, Roma, Parma e Fiorentina, non è stato ritirato il passaporto visto che non esiste il "pericolo di fuga". Non è detto, però, che non avvenga. Il procedimento nasce da un'indagine della Polizia che aveva indagato dopo l'acquisto da parte dell'Imperatore, di una moto di grossa cilindrata destinata a un trafficante di droga di Villa Cruzeiro. Questi avrebbe poi "sviluppato", attività illegali legate proprio al traffico di sostanze stupefacenti.