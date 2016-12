Braida a Torino per osservare Darmian: "Può crescere ancora e molto"

11:17 - Ariedo Braida non dimentica l'Italia e la Serie A dopo tanti anni da protagonista assoluto del mercato al Milan. Il nuovo ds del Barcellona era a Torino per osservare Matteo Darmian. Nonostante le operazioni in entrata siano state bloccate dalla sanzione Fifa fino al 2016, il dirigente bluagrana sta già cominciando a lavorare per l'esterno graanta, giocatore che conosce molto bene dai tempi rossoneri.

"Non ho bisogno di scoprire Matteo", ha rivelato Braida a fine gara nel'intervista rilasciata a Tuttosport. "Ha vissuto l'intero percorso delle giovanili rossonere. Come l'ho visto? Bene, ma può e deve crescere ancora", per conoscerlo è certo lo conosce bene, questo però non esclude il fatto che dalle parti del Camp Nou lo vedrebbero bene come degno erede di Dani Alves sulla fascia. Una tesi avvalorata da un'altra dichiarazione dell'ex dirigente milanista, che quando gli è stato chiesto di Bruno Peres ha precisato: "Su di lui siamo meno concentrati", come ad ammettere l'effettiva attenzione mostrata nei confronti del laterale difensivo della nazionale di Antonio Conte. Per Darmian, che sta vivendo un periodo fantastico sotto la Mole, solo buone notizie per il futuro, con parole di incoraggiamento che sicuramente possono invogliarlo a fare ancora meglio.