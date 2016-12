Borussia, Klopp: "Siamo come idioti, ma reagiremo" 

18:58 - La Juventus può temere questo Borussia? Decima sconfitta in campionato, penultimo in Bundesliga (15 punti dopo 17 gare), 1 punto sopra il Friburgo (ultimo) che però deve giocare: dunque, indiziato per la coda della classifica. La crisi c'è, se ne parla da inizio ottobre quando la squadra di Klopp (settima stagione a Dortmund) ha cominciato la sua precipitosa corsa al ribasso. Dicono in Germania: "La sola cosa da fare oggi il Borussia, è preoccuparsi di non retrocedere. Ce la farà a salvarsi?".

Il Borussia a febbraio se la vedrà con la Juventus. Come ha detto Gigi Buffon, "si gioca da pari a pari, è il test che sognavo". E ha aggiunto: "Ma la classifica del Borussia non c'entra niente".

Ripetiamo la domanda: come fa la Juve a temere questo Borussia così in crisi? C'è qualcosa da dire, oltre la classifica della Bundesliga che dice molto.

Primo: mancano 60 giorni alla prima sfida, Juve-Borussia a Torino il 24 febbraio (ritorno il 18 marzo); in due mesi, possono cambiare tante cose, soprattutto la squadra di Klopp può guarire dai troppi infortuni che la affliggono.

Secondo: vero che il Borussia sta andando male, ma fra il 23 settembre e il 2 novembre è stato il vero incubo: 5 sconfitte consecutive. Negli ultimi 40 giorni, qualcosa di meno peggio è accaduto, con 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, fermo restando il precipizio in fondo alla classifica. La sconfitta col Werder Brema, oggi, fa sensazione ed è ovvio. Ma il vento gelido della crisi, chissà che non sia passato.

Terzo: dopo la sconfitta di Brema, Klopp ha detto che "siamo lì, come idioti, ma reagiremo. Reagiremo". Le sconfitte sono 10 su 17 partite, le vittorie 4 e i pareggi 3. Il bilancio è da retrocessione, dopo la finale di Champions del 2013 e il secondo posto nell'ultima Bundesliga.



Comunque sia, nei panni della Juventus...