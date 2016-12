Borussia, incredibile Mkhitaryan: salterà il Qabala perché a rischio arresto

Che il calcio possa a volte metaforicamente traformarsi in una guerra, è cosa universalmente riconosciuta. Ma che un calciatore fosse costretto a saltare una partita per via di un conflitto bellico conclusosi 21 anni prima, non era davvero mai accaduto. Protagonista dell'intricata vicenda il trequartista del Borussia Dortmund Henrykh Mkhitaryan: il giocatore non è stato convocato da Tuchel per la gara di Europa League tra il Qabala e i gialloneri. Il motivo? Aver omaggiato qualche anno fa le famiglie dei soldati morti nella guerra del Nagorno-Qarabaq (finita ufficialmente nel 1994) a Stepanakertle, capitale proprio del Nagorno, al cui fianco l'Armenia si schierò in occasione del conflitto.



Il popolo azero non ha mai digerito questo gesto e perciò la presenza di Mkhitaryan nel Paese non è affatto gradita. Al punto che, secondo la stampa di Baku, le leggi locali avrebbero potuto persino giustificare un suo arresto nel caso si fosse aggregato alla squadra per la trasferta europea. "E' un peccato che bisogni fare questo, ma abbiamo deciso insieme", ha commentato malinconicamente il tecnico del club tedesco. Costretto, dunque, a fare a meno di uno dei suoi elementi migliori non per malanni fisici, ma per ragioni politiche.